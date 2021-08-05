مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع غريليش في صفقة قياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكّد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ضم اللاعب الدولي الإنكليزي جاك غريليش من أستون فيلا بعقد لست سنوات في صفقة قياسية مساء اليوم الخميس.

وأوضح سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقدرت وسائل الإعلام الصفقة بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار).

وقال غريليش (25 عامًا) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءًا من هذا النادي".

وكان غريليش (25 عاما) خضع في وقت سابق من اليوم إلى الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي، بطل الدوري.

ونشرت الصحف الانكليزية صورا لغريليش خارج مقر تدريبات النادي الانكليزي في سيارة سوداء اللون بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

مهاجم أستون فيلا خضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي في صفقة قياسية محلية.



وتعد عملية انتقال غريليش أغلى صفقة في تاريخ الاندية الانكليزية علما بأن الرقم القياسي السابق كان عندما دفع مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي عام 2016.



وذكرت التقارير أيضا أن مانشستر سيتي فعل البند الجزائي في عقد غريليش ما أجبر أستون فيلا على التخلي عن خدماته.

المصدر: فرانس برس