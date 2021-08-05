الامارات | عمر جوهر من خورفكان إلى البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جوهر من خورفكان إلى البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي البطائح مع اللاعب، عمر جوهر، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي خورفكان، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويلعب عمر في مراكز عدة، أبرزها لاعب ارتكاز وفي خط الوسط.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الانضمام لنادي البطائح مرحلة جديدة في مسيرتي الكروية، وأتطلع إلى تعزيزها بالصعود مع الفريق للعب في الموسم بعد المقبل في دوري الخليج العربي، وأتطلع من خلال انضمامي للبطائح إلى دعم ومساندة الفريق بتحقيق تطلعاته ولإسعاد الجمهور، وأشعر بجاهزية عالية لتحقيق هذا الهدف بتقديم أفضل إمكانية فنية وبدنية أتمتع بها»، من جهة أخرى، يغادر فريق البطائح إلى صربيا، الأسبوع المقبل، لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعداداً للمنافسات المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news