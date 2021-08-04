فان جال مدربا للمنتخب الهولندي للمرة الثالثة

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وتولى فان جال (69 عاما) المنصب بدلا من فرانك دي بور، وذلك بعدما رحل الأخير عن منصبه عقب الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أوروبا 2020.
وسبق لفان جال تدريب المنتخب الهولندي بين عامي 2000 و2001، ثم بين عامي 2012 و2014، والتي شهدت تحقيق الفريق للمركز الثالث في كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وستكون مهمة فان جال قيادة الفريق إلى كأس العالم 2022 في قطر.
ويحتل المنتخب الهولندي حاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة، بفارق نقطة خلف منتخب تركيا، وسيواجه في المباراة المقبلة منتخب النرويج بأوسلو في الأول من سبتمبر المقبل.
وتوج فان جال خلال مسيرته بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1995 مع أياكس، كما سبق له تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
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