مشاهدة مباراة برشلونة وسالزبورج في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة برشلونة وسالزبورج في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

يلعب برشلونة مباراته الودية الرابعة بمعسكر الفريق الكتالوني في النمسا أمام فريق ريد بول سالزبورج النمساوي والمقرر إقامتها على ملعب ريد بول آرينا.

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وسالزبورج الودية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة برشلونة وسالزبورج الودية على قناة برسا تي في، المتواجدة على القمر الصناعي أسترا L1 على تردد 10758، بمعدل ترميز 22000، واستقطاب عمودي، بالأضافة الي قناة الشارقة الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

وخاض برشلونة ثلاث مباريات ودية خلال شهر يوليو الماضي ضمن استعدادات الموسم الجديد 2021/2022، الأولى أمام فريق الدوري الاسباني الدرجة الثالثة “ناستيك دي تاراغونا” يوم الأربعاء الماضي 21 يوليو، على ملعب يوهان كرويف، وفاز برباعية نظيفة.

والثانية أمام جيرونا يوم 24 يوليو على ملعب يوهان كرويف، وتمكن البرسا من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمشاركة الوافد الجديد، النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وفي المباراة الثالثة فاز العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه شتوتجارت الألماني، وشهد اللقاء تألق الجناح الدولي الهولندي ممفيس ديباي بتسجيل هدف رائع، وتقديم تمريرة سحرية في لعبة الهدف الثاني الذي تكفل يوسف ديمي بتسجيله.

ويختتم برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة يوفنتوس الايطالي يوم 8 أغسطس الجاري في كأس جوهان غامبر على ملعب يوهان كرويف.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

برشلونة – ريد بول سالزبورج

ودية – استعدادات الموسم الجديد

ملعب ريد بول آرينا

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تشكيلة برشلونة اليوم |

نيتو – جوردي ألبا – سيرجينو دست – كليمونت لينجليت – رونالد أراخو – سيرجيو بوسكيتش – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – جافي – جريزمان – ممفيس ديباي.