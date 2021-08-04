شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد عمر المهاجم الأجنبى الجديد عند 22 عاما.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي بعض المواصفات التي يجب توافرها في المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء من ضمن الشروط التي حددتها إدارة الكرة بنادي الزمالك الا يتجاوز عمر المهاجم عن 22 عاما حتي يكون مفيدا للفريق لمواسم مقبلة، في حالة تألقه مع الفريق، كما ان عامل السن يسمح لادارة النادي بإعادة تسويق اللاعب مرة اخري وتحقيق استفادة مالية للنادي في المستقبل.

في سياق مختلف يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها ومدي استجابته للعلاج تمهيدا لإشراكه في مباراة الزمالك وغزل المحلة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

وتعرض محمود علاء لشد في العضلة الخلفية في مباراة مياة البحيرة الودية التي انتهت بفوز الزمالك بسباعية، ويخضع محمود علاء لبرنامج طبي وتأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمسك إدارة النادي بالتجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق والذى ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي متمسكة ببقاء بن شرقي في صفوف الزمالك لمواسم مقبلة، وسيتم عقد أكثر من جلسة للتفاوض معه ومع وكيله من أجل التجديد، مؤكدا ان الإدارة لن تبخل بأي مجهود في سبيل التجديد لأشرف بن شرقي.

في المقابل فإن اشرف بن شرقي أبدى رغبته بالبقاء ضمن صفوف الزمالك والتجديد للفريق، وسيتم إنهاء الملف قريبا وفقا لتصريحات المقربين من اللاعب.

من ناحية أخرى قال أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار إلى سموحة إن اللاعب سيعود إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته، مؤكدا أنه لا توجد صفقات تبادلية بين مسئولي الأبيض والنادى السكندرى للتمسك باللاعب.

كشف يحيى في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة طلب سيراميكا استعارة مصطفى فتحى، موضحا أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب سيعود إلى بيته نادى الزمالك بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.