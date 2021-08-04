شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة محمد مصطفى فى المنافسة على برونزية المصارعة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء محمد مصطفى متولى لاعب منتخب المصارعة المنافسة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 بوزن 87 كجم.

خسر محمد مصطفى متولى لاعب منتخب مصر للمصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 فى منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائى ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا.

كما خسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم، بملف نهائي البطولة، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، فى الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 فى ثمن نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.