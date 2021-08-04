شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو 2020 .. تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم الأربعاء اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن اكتشاف 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم أربعة رياضيين ليصل الإجمالي إلى 322 حالة.

وقالت اللجنة إن ثلاثة من الرياضيين الأربعة المصابين، هم أعضاء في فريق السباحة الفني اليوناني.

ووفقًا لتقارير صحفي يابانية، أشار وزير الصحة الياباني، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة قد تفكر في التراجع عن سياسة جديدة مثيرة للجدل، تطلب من مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض أقل خطورة عزل المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى.

وقوبل هذا التعليق بانتقادات متزايدة بشأن السياسة، حيث يسلط الضوء على صراع طوكيو في التعامل مع ارتفاع الحالات، مع متغيرات السلالة دلتا التي طغت بظلالها على الألعاب الأولمبية 2020

وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ الرابعة، التي من المقرر أن تستمر خلال الألعاب الأولمبية، لكن الإجراءات الطوعية في الغالب، أثبتت أنها أقل فعالية مما كانت عليه في الماضي.