شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال مفاجأة دجلة للأهلى فى لقاء الفرصة الأخيرة للغزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة على مفاجأة الأهلى بالدفع بمحمد هلال العائد الفريق بعد فترة غياب لقرابة خمسة أشهر بسبب الإصابة، على أن يحمل هلال عبء الهجوم الدجلاوي أمام الأهلى اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع غزلان دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية مارس الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

الدفاع: خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد.

الهجوم: حسام عرفات، أحمد عاطف، محمد هلال.

وأعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر لها اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة دجلة كالتالي: محمد عبد المنصف، مسعد عوض، خالد رضا، إيهاب المباركي، محمد جمال، محمود مرعى، إسحاق يعقوبو، بسام وليد، كريم الدبيس، محمد هلال، محمد عبد العاطي، محمد مجدي، أحمد سعيد، إبراهيم عايش، حسام عرفات، أحمد رضا، محمد رضا، صلاح أمين، عمر بركات، أحمد عاطف، أحمد شريف.

في المقابل شهدت قائمة الأهلى تواجد كل من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وجونيور أجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في الهجوم.