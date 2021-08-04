شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء المصريين بالفارس نايل نصار: موقف نبيل يحمل معانى الانتماء الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى العديد من المصريين عبر منصاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بالفارس المصرى نايل نصار، بعد موقفه الوطنى الشجاع وقراره الرائع الذى يحمل معانى الانتماء والحب، باللعب باسم منتخب مصر للفروسية، فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية، مؤكدين أنه موقف رائع من فارس رائع يحمل كل معانى الانتماء الحقيقى.



نايل نصار

وأشاد بعض رواد تويتر بالموقف النبيل للفارس الأمريكى الجنسية والمصرى الأصل، حيث قال محمود بسيونى: "وقفت كتير قدام الفارس المصرى نايل نصار، اللى بيقترب من ميدالية ذهبية بإذن الله، نايل كان ممكن يلعب لدولة أخرى بيحمل جنسيتها، لكن هو اختار مصر ولعب تحت علمها فى طوكيو من غير بروباجندا ومن غير ما يدور هياخد إيه ومين وفين، زى نماذج تانية شاف إن مصر فى حد ذاتها أعظم اختيار".





فيما قالت هدى: "صورة نايل نصار ووراه العلم المصرى نفتخر بيه.. نايل نصار أفضل من الناس اللى راحت لعبت باسم بلد تانية بس عشان الفلوس، عايز أقولكم مصر أغلى من فلوس الدنيا كلها"، وقال كريم جاهين: "ابن الأصول هيفضل زى ما هو، لا فلوس تغيره ولا حتى ظلم من موظف فى حكومة بلده تقلبه على مصر ويروح يرفع علم دولة غيرها، دى حاجه ميفهماش العبيد، سواء كانوا عبيد المال أو النرجسى عبيد الاهتمام، شكرا يا نايل نصار".





وقال مصطفى: "على فكرة نايل نصار معاه الجنسية الأمريكية ومقيم هناك، ومتجوز بنت بيل جيتس أغنى رجل فى العالم، نايل بيصرف على نفسه من جيبه الخاص، لكنه لما فكر يشارك فى أولمبياد طوكيو شارك باسم مصر، القصة مش فلوس ولا دعم، القصة حد عايز يرفع علم البلد دى"، فيما قالت هالة: "الفارس المصرى نايل نصار، من أبوين مصريين لكنه يعيش فى الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، قرر نايل نصار زوج المستقبل لابنه الملياردير الأمريكى بيل جيتس، المشاركة فى دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية تحت العلم المصرى وبجواز سفره المصرى، موقف رائع من فارس رائع يحمل كل معانى الانتماء الحقيقى".





ولد نايل نصار يوم 21 يناير 1991، من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأب وأم مصريين من محافظة المنوفية، وانتقل مع أسرته إلى الكويت فى سن الخامسة، وكان يعيش مع أسرته فى الكويت حتى انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، ويجيد 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما أنه يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، ودرس نايل نصار الاقتصاد والإدارة فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.





مارس نايل نصار عدة رياضات فى الطفولة منها كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل، وفاز بمسابقة الجائزة الكبرى لركوب الخيل فى 2013 والتى تقدر جائزتها المالية بمليون دولار، كما حقق فارس المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى سان جالن فى سويسرا يونيو الماضى.





ارتبط نايل نصار بعلاقة صداقة مع "جينفر" ابنة بيل جيتس عام 2017، وفى عام 2020 أعلن نايل نصار ارتباطه بالمليارديرة الصغيرة.

وخطف منتخب الفروسية المصرى الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نايل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.