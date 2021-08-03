موعد مباراة ليفربول القادمة أمام بولونيا في تحضيرات الموسم الجديد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبولونيا في تحضيرات الموسم الكروي الجديد 2021-2022 والقنوات الناقلة، والمقرر إقامتها في مدينة إيفيان بمعسكر الفريق الانجليزي بفرنسا.

أعلن ليفربول عن موعد مباراته الودية الخامسة والأولى له في معسكر فرنسا بعد ان اختتم معسكره في النمسا بمواجهة قوية أمام هيرتا برلين الألماني، والتي انتهت بفوز مثير للريدز بنتيجة 4-3 وشهد اللقاء مشاركة جميع النجوم الكبار وتسجيل محمد صلاح هدفا رائعا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر تويتر، صوراً من تدريبات الفريق استعداد لمواجهة نظيره بولونيا الإيطالي، ظهر خلالها اللاعبين بروح معنوية مرتفعة، ومنهم النجم المصري “محمد صلاح“.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين يوم 20 يوليو الجاري ولعب الشوط الأول أمام نادي فاكر إنسبروك النمساوي، والشوط الثاني أمام شتوتجارت الألماني.

ثم خاض الريدز مباراة ودية ثالثة أمام ماينز الألماني يوم 23 يوليو الجاري على ملعب داس جولدبيرج بمدينة سالزبورج في النمسا، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف دون مقابل سجله مدافع ماينز “لوكا كيليان” بالخطأ في مرماه.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

متى موعد مباراة ليفربول وبولونيا؟

يحين موعد مباراة ليفربول وبولونيا الودية يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، في مباراتين من 60 دقيقة، المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، أما المباراة الثانية ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا؟

تنقل مباراة ليفربول وبولونيا الودية على القناة الرسمية لنادي ليفربول على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث المواجهة.