شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران المسائي للأبيض اليوم الثلاثاء، فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف منافسات بطولة الدورى.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق، واللذان نالا إشادة من الجهاز الفنى.

وشهد تدريب الزمالك انضمام محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الزمالك لمعسكر الفريق، بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي ومن المقرر أن ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة وذلك بعد خوضه 27 جولة من عمر البطولة.