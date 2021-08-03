شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لكريم العراقي لتحديد مدة غيابه عن المباريات في المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم العراقي مدافع المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال الساعات القليلة القادمة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد مدى إصابته بعد شعوره بشد قوي في العضلة الأمامية عقب عودته من اليابان بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بنهائيات دورة طوكيو الأوليمبية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بمناظرة حالة اللاعب ومراجعة تقارير الفحوصات والأشعة الطبية سواء التي أجراها اللاعب باليابان أو التي سيجريها خلال الساعات المقبلة والتي ستحدد مدى اصابة اللاعب وبالتالي سيتحدد من خلالها مدة غيابه عن المباريات وكذا البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بجدول مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من التاسعة والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

مباراة الجولة التاسعة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثين: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق العشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وانبي ، وتقام على ستاد الإسكندرية أحد يومي الاثنين والثلاثاء الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أغسطس المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثين: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي الخميس والجمعة السادس والعشرين والسابع والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة إقامة المباراة بعد.