شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة المصرية سمر حمزة تفقد فرصة لدخول أدوار الترضية وتودع الأولمبياد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

تعد دورة أمستردام 1928 هى أول بطولة أولمبية تحصد فيها مصر ميداليات والتى وصلت إلى 4 ميداليات متنوعة، من بينها ذهبية إبراهيم مصطفى بطل المصارعة.

وتكونت بعثة المصارعة فى أولمبياد أمستردام 1928 من 4 لاعبين، هم: إبراهيم مصطفى والذى رفع العلم الأولمبي فيها، وعلى كامل وإبراهيم كامل وإبراهيم صبيح، وكان مصطفى أكثرهم خبرة فى ظل صغر سن الثلاثى الآخر وقتها.

ويعد إبراهيم مصطفى اللاعب الوحيد الذى تم تسجيل حركة فنية باسمه بعد أداؤه فى أولمبياد أمستردام، واللاعب الوحيد الذى تقام بطولة سنوية باسمه حتى الآن.

ويعد أيضا أول لاعب مصري وعربى يفوز بميدالية ذهبية أوليمبية في المصارعة، وقد تولى تدريب منتخب مصر القومي للمصارعة فى وقت سابق، وتوفى يوم 9 أكتوبر 1968.