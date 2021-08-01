شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد ينهى الشوط الأول متقدما على البحرين 15 - 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول متقدما على منتخب البحرين 15 / 7، فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطني لليد نظيره الألماني في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، حيث ضمن الصعود إلى دور ربع النهائى بالفوز فى 3 مواجهات بدور المجموعات على كل من: البرتغال واليابان والسويد، بينما تلقى خسارة وحيدة فى ثاني لقاءاته أمام الدنمارك بطل العالم.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من: الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.