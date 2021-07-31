مشاهدة مباراة فياريال ومارسيليا في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع ميركاتو بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة فياريال ومارسيليا في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021-2022، ضمن مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة فياريال ومارسيليا الودية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية.

وتنقل مباراة فياريال ومارسيليا الودية على قناة كانال بلاس الفرنسية، وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية، بالأضافة الى قناة آرينا سبورت 3 الصربية.

يدخل فياريال الاسباني مباراته الودية الرابعة ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث تعرضت الغواصات الصفراء للهزيمة في الودية الأولى أمام فالنسيا بنتيجة 2-3، وتعادل أمام ليون في الودية الثانية بنتيجة 2-2، وقبل يومين تعادل أمام ليفانتي بدون أهداف.

ويعود فياريال للمنافسات الرسمية يوم 11 أغسطس المقبل عندما يخوض لقاء هام وقوي أمام تشيلسي الانجليزي في كأس السوبر الأوروبي على ملعب “ويندسور بارك” في مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، وسيخوض البلوز اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما توج فياريال ببطولة الدوري الأوروبي.

ثم يستأنف بعد ذلك فياريال مشواره في الدوري الاسباني يوم 16 أغسطس عندما يستقبل فريق غرناطة في الجولة الأولى، قبل أن يرحل لملاقاة اسبانيول يوم 21 أغسطس في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر خاض أولمبيك مارسيليا الفرنسي عدداً كبيراً من المباريات الودية خلال شهر يوليو الجاري ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2021-22، والذي وصل الى 6 مباريات، حقق الأولمبيون الفوز في 4 مباريات، وتعادل في لقائين.

ويستهل أولمبيك مارسيليا مشواره في الموسم الجديد بمسابقة الدوري الفرنسي يوم 8 أغسطس المقبل عندما يحل ضيفاً على فريق مونبلييه.

جدير بالذكر ان فياريال وأولمبيك مارسيليا لم يلتقيا من قبل في أي مواجهة رسمية، ويعود اللقاء الوحيد بين الفريقين الى يوم 21-7-2018 عندما ألتقيا ودياً وانتهت المباراة حينها بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.