مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ونابولي في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ونابولي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، في إحدي مباريات اليوم السبت 31 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ونابولي الودية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

تنقل مباراة بايرن ميونخ ونابولي الودية على قناة بريمير سبورت بتعليق انجليزي بالأضافة الى القناة الرسمية للنادي على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء

يدخل بايرن ميونخ لقاءه الودي الرابع ضمن استعدادات العملاق البافاري للموسم الجديد، حيث خاض 3 مباريات ودية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وخسر بنتيجة صفر-2، وقبلها تعادل أمام اياكس الهولندي بنتيجة 2-2، وخشر في لقاءه الودي الأول أمام كولن بنتيجة 2-3.

وتعبتر نتائج بايرن ميونخ حتى الآن غير مُرضية رغم انها غير رسمية ولكن من الممكن أن تؤثر على مردود الفريق في المواجهات الرسمية، وسيبحث اليوم المدرب الجديد للفريق “جوليان ناجيلسمان” الى تحقيق فوزه الأول مع البافاري.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة فريق بريمر ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ألمانيا، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الألماني “البوندسليجا” يوم 13 أغسطس عندما يحل ضيفاً أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

على الجانب الآخر خاض فريق نابولي الايطالي وديتين خلال استعدادته للموسم الجديد، حقق في الأولي فوزاً كاسحاً أمام الفريق الايطالي المغمور انايونيا بنتيجة 12-صفر، وفي اللقاء الودي الثاني فاز بهدف دون مقابل على برو فيرتشيلي الذي يلعب في السيريا C.

وتعتبر مباراة نابولي اليوم أمام بايرن ميونخ هي الودية الأخيرة قبل أن يعود للمواجهات الرسمية يوم 22 أغسطس المقبل عندما يستقبل الصاعد حديثاً لـ”سيريا آ” فريق فينيسيسا في افتتاح مبارياته بالدوري الايطالي.

بايرن ميونخ 0-3 نابولي

ملعب أليانز آرينا (ميونخ – ألمانيا)

مباراة ودية

انتهت

سجل ثلاثية نابولي أمام بايرن ميونخ اليوم، كل من، المهاجم النيجيري “فيكتور أوسيمين” هدفين (69، و71)، ولاعب الوسط الفرنسي “زين الدين مشاش” هدف وحيد في الدقيقة (85).

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ونابولي في تحضيرات الموسم الجديد