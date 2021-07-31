شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل ونيمار يقودان هجوم الزمالك فى ودية المجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة المجد السكندرى المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: أحمد نادر السيد
خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد ذكي
خط الوسط: سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة، سيف جعفر
خط الهجوم: أسامة فيصل.
وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي، حيث فاز في الأولى بسباعية دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف.
ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، التى تم تحديد موعيدها كالتالى..
-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .
-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.
-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.
-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.
-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.
كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.