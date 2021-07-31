أسامة فيصل ونيمار يقودان هجوم الزمالك فى ودية المجد

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة المجد السكندرى المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد ذكي

خط الوسط: سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة، سيف جعفر

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي، حيث فاز في الأولى بسباعية دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، التى تم تحديد موعيدها كالتالى..