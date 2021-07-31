الامارات | كيدي: شباب الأهلي عينه على منصات التتويج في الموسم الجديد لـ «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن كيدي: شباب الأهلي عينه على منصات التتويج في الموسم الجديد لـ «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف إداري الفريق الأول لنادي شباب الأهلي في كرة الصالات، عبدالله كيدي، أن «الفريق اعتمد خوض ثلاث مباريات ودية ضمن استعداداته للموسم المقبل»، الذي وصفه بأنه سيكون موسماً مميزاً، وشدد على أن هدف فريق شباب الأهلي فيه المنافسة على جميع البطولات، والصعود إلى منصات التتويج. وأضاف في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «خاض الفريق أولى مبارياته الودية أمام دبا الحصن، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين، بينما سنلعب مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة أمام البطائح واتحاد كلباء، وبانتظار أول مباراة رسمية في الموسم أمام الحمرية في 15 الشهر المقبل». وتابع: «ينتظرنا موسم حافل بالبطولات، لذلك يتوجب علينا أن نستعد بأفضل صورة فنياً وبدنياً». وتألق أخيراً مع الفريق، اللاعب البرازيلي كاسيميرو، الذي تم التعاقد معه، وسجل هدفاً، وصنع آخر، في مباراة دبا الحصن، سجله زميله راشد عبيد.

يذكر أن الموسم الجديد لكرة الصالات ينطلق 10 أغسطس المقبل من خلال كأس الإمارات، بينما يبدأ الدوري العام للرجال في الرابع من سبتمبر، وكأس الاتحاد في أول نوفمبر وحتى 29 منه، وكأس رئيس الدولة في الـ15 من يناير 2022 وإلى السابع من فبراير.

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