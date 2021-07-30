ليفربول يبحث عن بدلاء لـ محمد صلاح وساديو ماني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي يبحث عن بدلاء لنجمي هجوم الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيغيبان عن الفريق خلال فترة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يشار إلى أنه كان مقرراً أن تقام البطولة في الكاميرون هذا الصيف، لكن تم تغيير موعدها لتنطلق في التاسع من يناير من العام المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبرس" بأن إدارة نادي ليفربول تسابق الزمن للتوقيع مع مهاجمين إثنين على الأقل، لتعويض غياب صلاح وماني أثناء البطولة.

وقالت الصحيفة إن ليفربول مهتم بـ6 مهاجمين وأجنحة، هم الإيطالي فيديريكو كييزا (يوفنتوس الإيطالي)، والصربي دوسان فالوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)، والإسباني أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، والسنغالي إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي)، والإنجليزي جارود بوين (وستهام يونايتد الإنجليزي)، والبليجيكي جيريمي دوكو (رين الفرنسي).

وستقام قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا في الـ 15 من أغسطس المقبل، حيث يقع منتخب السنغال في التصنيف الأول، بينما مصر تأتي في التصنيف الثاني.

وأمس الخميس، خسر ليفربول ودياً أمام هيرتا برلين الألماني بنتيجة 3-4، وسط حالة من التفاؤل لعودة قائد الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.