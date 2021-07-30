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الامارات | «فيفا» يرفض خوض العراق تصفيات المونديال على أرضه

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر عراقية أن الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي تسلمت إشعاراً من الاتحاد الدولي (الفيفا)، يشير إلى عدم السماح لمنتخب العراق باللعب على أرضه، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ما يعني أن منتخب أسود الرافدين سيخوض مبارياته في العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مواقع إعلامية عراقية، بينها (معرض الكرة العراقية) أن الهيئة التطبيعية ستلجأ ألى محكمة التحكيم الدولية (كاس)، للطعن في القرار كخيار أول. بينما سيكون الخيار الثاني هو مخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي، بنقل مباراة إيران المقبلة، والمفترضة في أرض العراق، في الثاني من سبتمبر المقبل، إلى استاد آزادي في طهران، على أن تلعب مواجهة الإياب بين المنتخبين في مدينة البصرة، لاحتمال عودة مباريات أسود الرافدين للعب على أرضه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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