أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك.

الأهلي يدمر "عناد" أسوان بثلاثية و"يهز" القمة تحت أقدام الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزاً مُثيراً على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

الأهلي يتلقى إخطارًا بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، اعتبارًا من مباريات الاثنين الموافق 2/8/2021 ، وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أنه سيقوم في وقت لاحق بتحديد الجدول الجديد للمباريات في أقرب وقت وإبلاغ النادي به.

أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلى القادمة في الدوري للإيقاف

يغيب أيمن أشرف لاعب الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في بطولة الدوري الممتاز للأيقاف بعدما نال بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسوان المقامة حالياًَ بإستاد بتروسبيورت والمؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

تريزيجيه لليوم السابع : هرجع الأهلي لتحقيق البطولات والأحمر بطل الدوري فى النهاية

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أنه سيعود للنادي الأهلي مُجدداً بعد انتهاء مسيرته الاحترافية، وقال تريزيجيه في حوار حصري لليوم السابع :"عايز أرجع وأنا واقف على رجلي لتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر ..النادي له فضل عليا وسأحاول مساعدة زملائي وقتها في الاستمرار بحصد البطولات وذلك بعد أن يوفقني الله في تشريف بلدي في الملاعب الأوروبية خلال السنوات القادمة"

كواليس مفاوضات الأهلي مع جناح سيمبا وسبب تأخر الصفقة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر مسئولي القلعة الحمراء في حسم صفقة التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، رغم التقدم بعرض مالي جيد للتعاقد مع اللاعب الموزمبيقي وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع جناح أجنبي مميز.

المنتخب الأولمبى يصل طوكيو ويخوض مرانه الأول استعدادا للبرازيل

وصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو اليوم استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.

المنتخب الأولمبى يزور ملعب سايتاما غدا ومحاضرة أخيرة قبل مواجهة البرازيل

يزور منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الجمعة ملعب سايتاما 2002 الذى يستضيف مباراة السبت المقبل بين الفراعنة ومنتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، حيث سيعاين الفريق أرض الملعب.

الزمالك يهزم أبها السعودى 2 / 1 وديًا استعدادا للدورى

تغلب الزمالك على نظيره أبها السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جلسات ودية ولم شمل داخل معسكر الزمالك