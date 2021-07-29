كورونا يواصل الانتشار حول العالم (آخر التحديثات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 196 مليوناً و709 آلاف و255 حالة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و203 آلاف و682 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 178 مليوناً و121 ألفاً و406 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 17669، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 561030.

كما سجلت 165 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4562.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 49 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 86 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 24 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 55 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92811 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 48013 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 1344 وفاة بكوفيد-19.

وسجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون إصابة بالفيروس إجمالا منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 553179.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و769608 بعد تسجيل 3520 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91702 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.