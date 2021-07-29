محيلبة وزاهر يخسران فرصة التأهل لنهائي الرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أهدر عبد العزيز محيلبة فرصة التأهل إلى نهائيات الرماية (تراب) رجال في الجولة الخامسة من التصفيات بعدما كان قريبًا في الجولة الرابعة ووصل إلى مركز الثاني مكرر.

وأنهي عبد العزيز محيلبة الجولتين الأولى والثانية برصيد 24 من أصل 25 ضربة، وحقق العلامة الكاملة في الجولتين الثالثة والرابعة، وفي الجولة الخامسة سجل 23 ضربة، ليصبح مجموع ضرباته 121 من 125.

على الجانب الأخر، أضاع أحمد زاهر فرصة التأهل للدور النهائي من تصفيات الرماية (تراب) رجال بعد أن أصبح مجموع ضرباته 120 من 125.

وأنهى زاهر الجولة الأولى برصيد 22 من 25، وفي الجولة الثانية حقق 24 ضربة من 25، وفي الثالثة والرابعة حقق العلامة الكاملة، ثم أنهى الجولة الخامسة بـ 24 ضربة من 25 ليضيع فرصة التأهل للدور النهائي.