شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: قلبى لم يطاوعنى لارتداء رقم قميص عبد الوهاب عند الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب المنتخب ونجم الأهلى السابق، أنه هو من طلب الانضمام إلى النادى الأهلى أثناء تواجده في الدورى التركى، بعدما فشل انتقاله أثناء وجوده مع الإسماعيلى.

وقال سيد معوض خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "الأهلى فاوض الإسماعيلى لضمى والمفاوضات تمت بموافقة يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى الأسبق، وخلاص رايح أخد الاستغناء من منطقة الإسماعيلية، ولكن الإسماعيلية كلها كانت رافضة والجمهور هاجم النادى وهاجمنى بعدما أعلنت رغبتى في الانتقال للأهلى، والموضوع وقف بسبب غضب الجمهور".

وأضاف معوض: "طلبت من رئيس الإسماعيلى الخروج من النادى خاصة بعد غضب الجمهور، فجالى عرض من طرابزون التركى على سبيل الإعارة بنية البيع فرحلت عن الإسماعيلى وبدأت ألعب معاهم وخضت 7 مباريات بشكل أساسى حتى تم تفعيل بند الشراء من الإسماعيلى وأصبحت لاعبا ملك للنادى التركى، ولكن بعدها ريحت شوية بعد الاطمئنان على التواجد في النادى ودى كانت غلطة منى وفى هذا الوقت الأهلى بدأ المفاوضات وانتقلت له بعد إلحاح كبير من جوزيه وأنا اللى طلبت أنى أروح الأهلى".

وأوضح مدرب المنتخب: "علاقتى بالراحل محمد عبد الوهاب كانت قوية جدا، ومحمد من اللاعبين اللى ربنا بيحبهم جدا فمنحه تحقيق كل البطولات الممكنة خلال موسمين من بطولة أفريقيا 2006 وبطولة دورى أبطال أفريقيا والدورى والكأس مع الأهلى وكأس العالم العسكرى، في الوقت الذى يحتاج اللاعبون العديد من السنوات للوصول لما وصل له".

وتابع: "لما جيت الأهلى مكانش فيه أرقام كتير في قائمة الاهلى الأفريقية، فأتصلت بوالدة محمد عبد الوهاب استأذنها في ارتداء تيشيرت رقم 3 فوافقت جدا، ولكن لم جيت ارتديه قلبى لم يطاوعنى فارتديت رقم 11 في أول المباريات مع الأهلى".