رسميًا.. الأهلي يُعلن بدء عمل شركتي الخدمات والمنشآت الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم أبو علم:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي بدء عمل شركتي الخدمات والإنشاءات الرياضية بشكل رسمي من اليوم الأربعاء لممارسة كافة المهام والأعمال الخاصة بها.

وقال المدير التنفيذي، سعد شلبي، عبر مقطع فيديو بثته الصحفة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل، اليوم، إن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعًا مع شركة النادي للخدمات الرياضية بحضور يحيي راشد رئيس مجلس إدارة الشركة وكافة الجهاز الإداري الذي سينضم لها.

وأوضح شلبي، أنه تم استعراض خلال الاجتماع كافة الوثائق ومنها النظام الأساسي والبطاقة الضريبية وعقد الشركة بجانب الحسابات البنكية لها وهي كل الأوراق الخاصة بالإشهار الرسمي لها، منوهًا إلى أنه تم اليوم نقل كافة الخدمات التي كان يقوم بها النادي إلى الشركة المتمثلة في كافة حجوزات الفرق الرياضية وتذاكر الطيران والفنادق وغيرها لتصيح قادرة على العمل بدءًا من اليوم وبشكل رسمي لتحقيق كافة الأهداف التي أنشات من أجلها.

وأتم شلبي تصريحاته بالتنويه إلى أنه تسلم كافة الوثائق الخاصة بإشهار الشركة ومنها النظام الأساسي وعقد الإشهار وقرار الإشهار والحساب البنكي وتم نقل المهام التي أُنشئت من أجلها وأهمها لاستاد النادي الأهلي لتبدأ من اليوم بشكل رسمي عملها وفقاً للتأسيس القانوني لها.