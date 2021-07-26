أديب بعد هدف بواليا القاتل: الحظ لو بيتوزع في العالم الأهلي واخد 90% منه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الأهلي القاتل على الإنتاج الحربي، 3-2، في بطولة الدوري، قائلا: "الأهلي النهارده كسب الإنتاج في ال+90 كالعادة.. الحظ لو بيتوزع في العالم الأهلي واخد 90%".

واستنكر أديب، الحديث عن تعرض النادي الأهلي للظلم، معلقًا: «هو ليه المسؤولين في الأهلي بيكلمونا إن الأهلي مظلوم، يا جدعان عمركم سمعتم إن الأهلي بيتظلم؟».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنه يلاحظ انحياز المعلقين الرياضيين للنادي الأهلي، مضيفًا: «من يومين كنت أشاهد التليفزيون وكان هناك أستوديو تحليل بعد أحد مباريات الأهالي به 4 معلقين ومذيع، كلهم بيحاولوا يشوفوا حل للأهلي ويقدر يكسب إزاي ده تحليل ولا مظاهرة حب؟».

وتساءل إذا كان الدوري مخصصًا لحصول الأهلي عليه أو وجود مادة في الدستور تفيد بذلك، متابعًا: «الأهلي يكسب ليه؟ غيروا النبرة دي مش هينفع ما يتغلب الأهلي إيه المشكلة؟ هو الأهلي فريق مظلوم! خفوا شوية عاوزين نحس بالعدالة».

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي مستقر، فضلًا عن أنه يمتلك الأموال الكافية التي يستطيع بها التعاقد مع اللاعبين، بخلاف نادي الزمالك، مؤكدًا أن تصريحاته ليست متعلقة بكونه مشجعًا للزمالك.