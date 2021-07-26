الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهديد

هدّد مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي بالرحيل عن النادي في حال عدم تنفيذ مجلس الإدارة توصياته الفنية الخاصة بصفقات اللاعبين المحليين والأجانب وفقاً لحاجات الفريق خلال الموسم الجديد، علماً أن هذا النادي واجه مشكلات فنية عدة خلال الموسم المنصرم.

عرض

رفض لاعب صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي عرضاً من نادٍ منافس لناديه بداعي أن الراتب الشهري والحوافز التي عُرضت عليه أقل بكثير من طموحاته، لاسيما بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه خلال الموسم الماضي.

تجربة

يخضع أحمد علي (31 عاماً) للتجربة في نادي الظفرة تمهيداً لعودته مجدداً لصفوف «فارس الغربية» قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر، وتواجد اللاعب في مباراة الظفرة وشباب الأهلي الودية التي أقيمت مساء أول من أمس.

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