خالد الغندور بعد فوز الأهلي القاتل على الإنتاج: القاضية ممكن

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز القاتل للنادي الأهلي على نظيره الإنتاج الحربي، في الدوري المصري.

وقال الغندور عبر حسابه على فيسيوك: "والتر بواليا والقاضية ممكن.. حرم الإنتاج من نقطة.. شفتم بقى في القاضية انا حقاني".

وحقق الأهلي فوزا قاتلا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز علي معلول هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل محمد أبو العز للإنتاج في الدقيقة 54.

بعد ذلك تقدم مصطفى البدري للإنتاج في الدقيقة 64، ثم أدرك حسين الشحات هدف التعادل من جديد للأهلي في الدقيقة 85.

وخطف والتر بواليا هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة من 25 مباراة، محتلا المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ61 نقطة من 27 لقاء، فيما توقف رصيد الإنتاج عند 19 نقطة في المركز الأخير.