كورونا يضرب ريال مدريد.. إصابة كريم بنزيمة بالفيروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بفيروس كورونا.

وكان الدولي الفرنسي قد وصل اليوم الجمعة، إلى مقر تدريبات النادي الملكي، وذلك بعد انتهاء إجازته الصيفية للإنضمام إلى استعدادات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “يعلن نادي ريال مدريد أن مسحة كريم بنزيمة جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا”.

وشارك كريم بنزيمة مؤخرًا في كأس أمم أوروبا -يورو- 2020 رفقة المنتخب الفرنسي، لكنه ودع البطولة من دور الستة عشر على يد المنتخب السويسري.

ونجح بنزيمة خلال الموسم الماضي رفقة ريال مدريد في تسجيل 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه من خلال المشاركة في 46 مباراة بجميع البطولات.

وسيخضع كريم بنزيمة للعزل المنزلي لمدة قد تزيد عن 14 يومًا، وإتباع بروتوكولات العلاج من أجل التعافي من إصابته بالفيروس.