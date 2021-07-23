الميركاتو الصيفي | لاعب برشلونة السابق يعزز صفوف الاهلي السعودي

عزز نادي الاهلي السعودي صفوفه بلاعب برشلونة الأسبق البرازيلي باولينيو خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ونجح النادي الاهلي السعودي في خطف لاعب كورينثيانز البرازيلي وتوتنهام الانجليزي السابق من أندية عديدة في مقدمتها مواطنه نادي الشباب الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في بداية الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل باولينيو إلى جوانجزو إيفرجراند في 2015، لكنه لم يتمكن من إكمال عقده بسبب جائحة كورونا وقيود السفر، إلا أنه نجح في تسجيل 74 هدفًا خلال 172 مباراة، محققًا ثمانية ألقاب مع النادي الصيني.

وتلقى البرازيلي باولينيو عرضًا من نادي الشباب السعودي خلال الأسبوع الماضي، يُفيد برغبته بالتعاقد معه لمدة موسمين دون الكشف عن الراتب السنوي للاعب، حسبما ورد بصحيفة UOL البرازيلية، إلا أن أهلي جدة نجح أخيراً في حسم الصفقة لصالحه.

كما كان أكثر من نادي يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي في مقدمتهم قطبا الدوري التركي جالطة سراي وبيشكتاش، بالإضافة إلى جريميو وكورينثيانز من البرازيل.

ولعب باولينيو موسماً استثنائياً مع برشلونة خلال الموسم الكروي 2017/2018 بعد قدومه مقابل 40 مليون يورو، وكان ثالث هدافي الفريق خلف ليو ميسي ولويس سواريز خلال تتويج النادي الكتالوني بالليجا الإسبانية، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الصين مقابل 42 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي 2019.