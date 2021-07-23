"اللائحة تحدد".. من يكون بطل الدوري حال تساوي الأهلي والزمالك في النقاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت لائحة المسابقات لموسم 2020-2021 الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن آلية حسم الترتيب في مراكز المربع الذهبي أو الهبوط للدرجة الأدنى بين فريقين أو أكثر ضمن جدول ترتيب المسابقة.

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري، وهو ما يعني انه إذا فاز الفريق في كافة المباريات المتبقية، وفعل الزمالك الأمر ذاته فسيكون لكل منهما نفس الرصيد من النقاط، وبناء على ذلك يتم الاحتكام للائحة من أجل تحديد البطل.

ويقول البند الرابع من لائحة المسابقات، في فقرته الأولى، ما يلي:-

الترتيب العام للفريق

يتم ترتيب الفريق بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق - بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط، ويتذيل المسابقة الفريق صاحب أقل عدد من النقاط.

في حالة تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف (عدد الأهداف المستقبلة مطروحًا من عدد الأهداف المسجلة) الخاص بكل فريق. بحيث يكون الفريق صاحب أعلى فارق أهداف في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط. والفريق صاحب أقل فارق أهداف هو الأخير في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

في حالة تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط وفارق الأهداف يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة من كل فرقي بحيت يكون الفريق صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة هو الأول ف الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، وفارق الأهداف. والفريق صاحب أقل فارق أهداف هو الأخير في الترتيب بين الأندية المتساوية في عدد النقاط وفارق الأهداف.

في حالة تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة يتم اعتبار الفريقين محتلان لنفس المركز بشرط ألا تكون تلك المراكز ضمن مراكز الهبوط أو المربع الذهبي طبقًا للبند الثاني من البند الرابع في نظام وشروط المسابقة.

الفريق الذي يحتل صدارة الترتيب في نهاية المسابقة يعتبر بطلًا للمسابقة.

تحديد مراكز الهبوط والمربع الذهبي:-

1- في حالة تساوي عدد النقاط للفرق التي تتنافس على مركز المربع الذهبي أو مراكز الهبوط يتم تجديد المراكز على النحو التالي:-

النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهتم المباشرة مع بعضهم البعض.

في حالة تساوي النقاط في المواجهات المباشرة يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بحيث يكون الفريق الذي سجل عدد أكبر من الأهداف في المواجهتين أعلى في الترتيب.

في حالة تساوي الفريقان في المواجهات المباشرة من حيث النقاط ومن ثم الأهداف يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف (عدد الأهداف المستقبلة مطروحًا من عدد الأهداف المسجلة) الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.

2- في حالة التساوي في الثلاثة معايير المذكورة في هذا البند يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة في كل فريق في المسابقة، بحيث يتفوق الفريق صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة.

3- في حالة تساوي فريقان في المعايير المذكورة في هذا البند يتم إقامة لقاء فاصل على ملعب محايد على أن تحدد إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ملعب وتاريخ وتوقيت المباراة وفي حالة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء لتحديد الفريق الفائز.

بناء على ما جاء في اللائحة، فإن الأهلي يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة بالمقارنة مع الزمالك بعدما فاز في الدور الأول بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان 1-1 في الدور الثاني.