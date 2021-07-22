رسميًا .. فان خال يعود لتدريب منتخب هولندا بعد غياب طويل

عاد المدرب المخضرم لويس فان خال، إلى التدريب مرة أخرى، بعد اعتزال دام لمدة 5 سنوات، عبر بوابة منتخب بلاده هولندا، خلفًا لفرانك دي بور، المستقيل من منصبه، بعد إقصاء المنتخب “البرتقالي” من ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 على يد جمهورية التشيك.

واعتزل المدرب الهولندي لويس فان خال التدريب عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرته مانشستر يونايتد، وارتبط اسمه بالعديد من الوظائف منذ مغادرته ملعب “أولد ترافورد”، بما في ذلك تولي منصب القيادة الفنية لنادي توتنهام الإنجليزي، لكنه اختار بدلاً من ذلك قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

وتخلى مانشستر يونايتد عن خدمات فان خال، بطريقة مهينة تعد هي النقطة الأكثر سوادًا في مسيرته التدريبية، بالرغم، أن الهولندي قاد الشياطين الحمر خلال موسميه معهم إلى لقبه الأول منذ اعتزال المدرب الأسكتلندي الأسطوري أليكس فيرجوسون، وكان ذلك في مسابقة الكأس الإنجليزية في 2016.

وبحسب صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، فإن المدرب المخضرم صاحب الـ 69 عام، وافق على قيادة منتخب بلاده هولندا، في كأس العالم 2022 بدولة قطر.

وأكدت الصحيفة الهولندية، إن الاتحاد الهولندي وفان خال “توصلا للتو إلى اتفاق يقضي ببدء فان غال لولايته الثالثة على رأس المنتخب الهولندي”.

يذكر أن أبرز إنجاز في مسيرة لويس فان خال التدريبية كان قيادة منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث في مونديال 2014 بجانب العديد من الإنجازات الأخرى على صعيد الأندية التي دربها مع بطولات في هولندا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

وكان فان خال، تسلم تدريب منتخب هولندا في المرة الأولى في الفترة بين 2000 و2002، قبل أن يعود للمرة الثانية في الفترة من 2012 حتى 2014 ليقود منتخب “الطواحين” لاحتلال المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014، وانتقل بعدها لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن تمت إقالته بعد يومين من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016.