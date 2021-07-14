شكرا لقرائتكم خبر مشجعون يجثون على الركبة دعما لراشفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم نحو 200 شخص حمل بعضهم لافتات، دعما عاطفيا للاعب بجانب جدارية له تعرضت للتخريب مؤخرا قبل أن يجرى ترميمها.
وتم تشويه اللوحة بعد ساعات من هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2 /3 الأحد الماضي في نهائي أمم أوروبا.
وقال المتظاهر لامين توراي أمام الحشد بعد الجثو على الركبة بجوار الجدارية «إن الإساءات العنصرية التي وجهت عبر الإنترنت إلى راشفورد وكذلك بوكايو ساكا وجادون سانشو، أشعلت حركة مناهضة العنصرية» في مانشستر.
وكانت الإساءات العنصرية قد وجهت للثلاثي إثر إهدارهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا.
وأدت تلك الإساءات إلى تصعيد الجدل السياسي حول العنصرية في كرة القدم وفي المجتمع بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر مشجعون يجثون على الركبة دعما لراشفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.