شكرا لقرائتكم خبر مشجعون يجثون على الركبة دعما لراشفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر العديد من المشجعين عن دعمهم للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد عبر الجثو على ركبة واحدة بجوار لوحة جدارية للاعب في جنوب مانشستر، تم ترميمها أخيرا.

وقدم نحو 200 شخص حمل بعضهم لافتات، دعما عاطفيا للاعب بجانب جدارية له تعرضت للتخريب مؤخرا قبل أن يجرى ترميمها.

وتم تشويه اللوحة بعد ساعات من هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2 /3 الأحد الماضي في نهائي أمم أوروبا.

وقال المتظاهر لامين توراي أمام الحشد بعد الجثو على الركبة بجوار الجدارية «إن الإساءات العنصرية التي وجهت عبر الإنترنت إلى راشفورد وكذلك بوكايو ساكا وجادون سانشو، أشعلت حركة مناهضة العنصرية» في مانشستر.

وكانت الإساءات العنصرية قد وجهت للثلاثي إثر إهدارهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وأدت تلك الإساءات إلى تصعيد الجدل السياسي حول العنصرية في كرة القدم وفي المجتمع بشكل عام.