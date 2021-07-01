تعرف على مواعيد المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج قرعة المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عن القارة الصفراء.



وانطلقت مراسم القرعة في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، بمشاركة 12 منتخبا تقسم على مجموعتين.

ولكن، القرعة أقيمت عن بعد وبدون حضور أي مندوب للمنتخبات المشاركة في التصفيات النهائية لقارة آسيا، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

أما فيما يخص نتائج القرعة نفسها، فقد سيطر العرب على المجموعة الأولى، حيث تواجد فيها منتخبات الإمارات والعراق وسوريا ولبنان إلى جانب كوريا الجنوبية وإيران.

بينما، جاءت منتخبات السعودية وفيتنام وعمان والصين والسعودية وأستراليا واليابان في المجموعة الثانية.

ومن المُقرر أن تبدأ مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، وتنتهي 29 مارس/آذار 2022.

وتفصيلا ستقام مباريات التصفيات خلال العامين الحالي والمقبل، وستكون البداية يوم 2 سبتمبر/أيلول 2021، ثم 7 سبتمبر/أيلول 2021، و7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، و12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

فضلا عن ذلك، ستستكمل مباريات التصفيات أيام 27 يناير/كانون الثاني 2022، و1 فبراير/شباط 2022، و24 مارس/آذار 2022، و29 مارس/آذار 2022.

وفيما يخص نظام التصفيات النهائية، فإنه سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2022، فيما ينتقل صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين إلى المرحلة الرابعة.

وفي المرحلة الرابعة، سيلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في مباراة واحدة، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال.

وفي يونيو/ حزيران 2022، ستُقام المباراة الفاصلة بين المتأهل من آسيا، والمتأهل من قارة أخرى، لتحديد صاحب المقعد المونديالي.