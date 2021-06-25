"9 مراكز و4 بطولات".. ماذا فعل "الجوكر زيرو" مع الزمالك قبل تجديد عقده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أعلن نادي الزمالك مساء أمس الخميس تجديد عقد نجمه أحمد سيد زيزو، لمدة ثلاث سنوات قادمة، تضاف إلى الثلاث سنوات ونصف السنة التي لم تنتهِ بعد.

وتعاقد الزمالك في يناير 2019 مع زيزو في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة؛ ليثبت اللاعب أقدامه في الفريق الأبيض، ويصبح من عناصره الأساسية.

وخلال عامين ونصف العام لعب زيزو مع الزمالك 101 مباراة مختلفة مسجلاً 15 هدفًا، إضافة إلي صناعته 15 هدفًا آخر خلال 6 مراكز شغلهما مع الأبيض.

ولعب زيزو في مركز الجناح الأيمن والأيسر والوسط المهاجم والوسط المدافع ولاعب الوسط الأيمن والأيسر والظهير الأيمن والمهاجم المتأخر.

وشارك زيزو في مركز الجناح الأيمن (مركزه الأساسي) في 37 مباراة، وسجل منه هدفين، وصنع 4، فيما لعب في مركز الجناح الأيسر 22 مباراة، وسجل منه 5 أهداف، وصنع 3، ولعب 8 مباريات، في مركز لاعب الوسط الأيمن، وسجل من مركزه هدفًا فيما لعب في مركز لاعب الوسط الأيسر 5 مباريات، وسجل منه هدفين، ولعب 4 مباريات في مركز الوسط وسجل منه هدفًا.

وشغل زيزو مركز المهاجم والوسط المدافع والظهير الأيمن في 6 مباريات، ولم يسجل أو يصنع من هذه المراكز.

ويعد مشوار زيزو مع الزمالك هو الأفضل له على الصعيد الرقمي والبطولات في تاريخ كرة القدم، وخاض اللاعب المولود في عام 1996 رحلة احترافية مع موريرينسي وماديرا البرتغالين وليرس البلجيكي، لم يتوج خلالها بأي بطولة، في حين توج مع الزمالك بأربع بطولات، حيث فاز بالسوبر المصري والأفريقي وبطولة كأس مصر والكونفيدرالية.

ولعب زيزو مع موريرينسي وماديرا البرتغالين وليرس البلجيكي 121 مباراة، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 11، فيما في الزمالك لعب 101 مباراة، سجل 15 وصنع 15.