رئيس الزمالك: نرحب باستمرار فرجاني مع الزمالك بس بشروطنا

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك: "إن فرجاني ساسي نعتبره من أفضل المحترفين عبر تاريخ الكرة في مصر، ونرحب بشدة في تجديد تعاقده معنا".

وأضاف "لبيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": منتظرين فرجاني ساسي إلا إذا كان له رأي آخر وحتى الآن لم يحضر، وهناك كلام يتردد عن حضوره للقاهرة ولكننا لا نعلم صحة ذلك.

وتابع: لم يحدث أننا جلسنا مع فرجاني ساسي لكي يكون هناك مشكلات بين الإدارة الحالية معه، ونرحب باستمراره مع الزمالك ولكن وفقًا لظروف النادي.

واختتم "لبيب" حديثه قائلا: لو طلبات فرجاني ساسي مش هتبوظ الفريق إحنا موافقين نجدد له.