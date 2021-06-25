الامارات | المصري عبدالله الرفاعي: لا نية لدي لمغادرة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري عبدالله الرفاعي: لا نية لدي لمغادرة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب خورفكان، المقيم المصري عبدالله الرفاعي، والمعار من الوحدة، إنه لا نية لديه للانتقال إلى مكان آخر، وإنه سعيد بحمل قميص «النسور». وقال إنه استفاد كثيراً على المستوى الفني منذ الالتحاق بصفوف خورفكان، وباللعب في دوري الخليج العربي.

وأضاف في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «كان لي الشرف بالانضمام لخورفكان واللعب في دوري الخليج العربي وهو دوري قوي ومميز، وأتمنى أن أقدم من خلاله مستويات فنية مميزة تخدم تطلعات النادي وجمهوره». وتابع: «ليست لدي نية لمغادرة خورفكان ودوري الخليج العربي، كوني اشعر بسعادة وارتياح عاليين، لكن لو كان لي نصيب وقررت الانتقال، فستكون الوجهة للعب في الدوري المصري، حيث أتمنى حمل قميص النادي الأهلي المصري».

واعتبر الرفاعي أن نجم منتخب الإمارات ونادي الوحدة، إسماعيل مطر، والنجم المصري محمد صلاح قدوتين له في الملاعب، مشدداً على أنه استفاد كثيراً باللعب مع إسماعيل مطر، واصفاً إياه بأسطورة الملاعب الإماراتية.

وعن اللعب مع خورفكان، قال: «النادي قدم لي فرصة اللعب اساسياً، إضافة إلى تمتعه ببيئة رياضية وأسرية مميزة». وختم: «خورفكان سيظهر في الموسم المقبل بشكل مميز ومغاير عن الموسم الماضي، وسيكون له دور إيجابي بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بانتدابات مهمة».

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