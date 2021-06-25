الامارات | قائمة العربي تكتمل بـ 18 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة العربي تكتمل بـ 18 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي العربي اكتمال قائمة الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعد اعتمادها من قبل الجهاز الفني، وتضم 18 لاعباً، منهم أربعة لاعبين عقودهم مستمرة، وهم: شهاب الحربي وفارس الجابري، وطلال عبدالله ولوان مارتينيز (مقيم).

وأكد ذلك المدير التنفيذي للنادي، عبدالله جنزول، لـ«الإمارات اليوم»، حيث قال إنه تم التجديد لـ10 لاعبين، هم: يحيى محمد وسعود الحوسني وعبدالله سلمان، ومروان محمد ومحمد سعيد وخليفة عبدالله، وراشد لاهي وخليفة بن لاحج وعبدالله المصلحي وباولو هنريكي، بينما تم التعاقد مع أربعة لاعبين جدد، هم: راشد عيسى وأحمد ناصر، وأحمد الكلباني وخالد الشيباني.

وكشف أيضاً: «إضافة إلى اللاعبين الذين تم ذكرهم، تم الاتفاق مبدئياً مع لاعب محترف مهاجم ولاعب مقيم في وسط الملعب، سيتم الإعلان عن اسميهما قريباً بعد التوقيع الرسمي».

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