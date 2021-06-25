الامارات | أوديغارد: مستقبلي مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أوديغارد: مستقبلي مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح النرويجي، مارتين أوديغارد، في تصريح صحافي، أن مستقبله القريب مع فريق ريال مدريد الإسباني، ليوجه ضربة موجعة إلى آمال أرسنال في إتمام صفقة انتقاله. وانتقل أوديغارد إلى أرسنال في صفقة مؤقتة، في يناير الماضي، بعدما عانى في المشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني السابق زين الدين زيدان.

وشارك أوديغارد في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين، وصنع هدفاً وخلق 20 فرصة لزملائه في الفريق.

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