شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. عبد الله جمعة يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الخميس.

وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.