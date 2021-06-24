كأس أوروبا: الإصابة تُبعد المهاجم الهولندي دي يونغ عن الأدوار الإقصائية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





بروكسل: أعلن منتخب هولندا لكرة القدم اليوم الخميس، أن مهاجمه لوك دي يونغ سيغيب عن باقي أدوار مسابقة كأس أوروبا 2020 المقامة حالياً في 11 مدينة مختلفة، بسبب إصابة في ركبته.

وأفاد المنتخب البرتقالي في بيان "سيغادر لوك دي يونغ مقر تمارين المنتخب الهولندي".

وعانى دي يونغ، البالغ 30 عاماً، الذي دخل احتياطياً في مباراتين من دور المجموعات من الإصابة خلال التمارين.

وفضّل دي بور الاعتماد على الثنائي فاوت فيخهورست (فولفسبورغ الألماني) أو دونيال مالين (أيندهوفن) إلى جانب ممفيس ديباي المنتقل حديثاً إلى برشلونة الإسباني في المقدمة، خلال حملته الناجحة في دور المجموعات حيث تصدر المجموعة الثالثة مع 3 انتصارات على كل من أوكرانيا 3-2 والنمسا 2-صفر ومقدونيا الشمالية 3-صفر.

ويواجه المنتخب الهولندي نظيره التشيكي في دور ثمن النهائي في بودابست الأحد.

وسجل مهاجم إشبيلية الإسباني دي يونغ 8 أهداف في خلال 38 مباراة دولية.