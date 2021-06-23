موريتانيا تتخطى اليمن وتبلغ نهائيات كأس العرب

أ ف ب

بلغ المنتخب الموريتاني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم، بعد فوزه على نظيره اليمني 2-صفر الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم ضمن الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وسجل هدفي موريتانيا إسماعيل دياكيتي (18)، وهيميا تانجي (85).

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

وحجزت موريتانيا مقعداً لها في المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا.