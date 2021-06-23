شكرا لقرائتكم خبر عن بين الثأر وتكرار الإنجاز.. كل ما تريد معرفته عن موقعة فرنسا والبرتغال في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا فرنسا والبرتغال على ملعب بوشكاش أرينا اليوم الأربعاء، في لقاء حاسم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتعرض بطل النسخة الماضية منتخب البرتغال للهزيمة من ألمانيا في المباراة السابقة بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك بعد الفوز على المجر في الجولة الأولى 3-0، ليُصبح في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المانشافت.

على الجانب الآخر فازت فرنسا في المباراة الأولى على ألمانيا بهدف نظيف وتعادلت مع المجر في المباراة الثانية بهدف لمثله، ليقع في الصدارة برصيد 4 نقاط.

دعونا نلقي نظرة على أبرز الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل مشاهدة موقعة فرنسا والبرتغال.

تاريخ المواجهات:

تتمتع فرنسا بميزة تاريخية على البرتغال. واجهت الدولتان بعضهما البعض 27 مرة في السابق. فاز المنتخب المُلقب بالـ «الديوك» ـ 19 من أصل 27 مباراة خاضها.

كانت البرتغال قد ذاقت طعم الفوز مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة لها مع أبطال العالم والتي جاءت بعد 5 سنوات، عندما تقابل الطرفين في المباراة النهائية لبطولة يورو 2016 بفضل هدف اللاعب البديل إيدير.

كان النهائي في عام 2016 أهم فوز في تاريخهم حيث ساعدهم على الفوز بالبطولة الأوروبية. من بين المباريات الـ 12 المُتبقية، كانت لفرنسا اليد العليا في 11 مناسبة والأخرى كانت تعادلًا وحيدًا.

5 حقائق قبل موقعة فرنسا والبرتغال:

1- تأهلت فرنسا بالفعل لمراحل خروج المغلوب في كأس الأمم الأوروبية 2020. وهذا يمنحها اليد العليا لخوض المباراة. من ناحية أخرى، تحتل البرتغال المركز الثالث وستكون في حاجة ماسة لتحقيق فوز لتحسم تأهلها.

2- إذا نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين في مرمى الدفاع الفرنسي، فهذا من شأنه أن يصنع التاريخ. الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يمتلك حاليًا 107 هدفًا دوليًا. هدفان إضافيان سيضعه بجانب المهاجم الأسطوري لمنتخب إيران على دائي.

3- لم يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فرنسا على الرغم من لعبهم أكبر عدد من المباريات، حيث شارك في 439 دقيقة ولكنه لم يُحرز أي هدف في مرمى الديوك الفرنسية قبل مواجهة الأربعاء الحاسمة.

4- من المتوقع أن تكون المباراة اختبارًا صعبًا للاعبي الوسط أيضًا. يحب على كلا المنتخبين الاحتفاظ بالكرة والصراع ضد بعضهما البعض سيكون اختبارًا للشخصية لكلا الطرفين.

5- سجلت البرتغال 5 أهداف في مباراتين في كأس الأمم الأوروبية 2020، بينما اهتزت شباك فرنسا مرة واحدة فقط. المعركة بين هجوم البرتغال والدفاع الفرنسي ستكون معركة يجب الانتباه إليها!.

المعارك الرئيسية التي يجب الانتباه لها:

برونو فرنانديز ضد بول بوجبا:

ستكون المعركة بين ثنائي فريق مانشستر يونايتد. بدأ النجم البرتغالي بداية جيدة في بطولة أوروبا يورو 2020، وذلك بفضل أدائه الرائع مع البرتغال. في هذه الأثناء، أطلق بول بوجبا أيضًا العنان لإمكاناته الحقيقية كما يفعل دائمًا مع منتخب الديوك. لقد قام بالفعل بتقديم مستوى رائع في مبارياتهم السابقة.

كيليان مبابي مقابل روبن دياز:

مبابي الذي يُقدم مستويات مُذهلة في يورو 2020، فهو يستطيع بكل سهولة في نقل المنتخب الفرنسي من الحالة الدفاعية إلى الهجوم بأقصى سرعة، وهذا بالطبع نظرًا لما يتمتع به اللاعب الشاب من سرعة ودقة هو ما يُبرزه في كل مرة يكون فيها على أرض الملعب.

ولكن البرتغال لديها روبن دياز الذي جاء إلى بطولة يورو 2020 بعد موسم استثنائي مع مانشستر سيتي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

دياز قادر على إيقاف أي لاعب من الطراز العالمي على الرغم من أن أرقامه في يورو تشير إلى شيء آخر، ولكنه بالطبع يظل لاعبًا كبيرًا والمدرب البرتغالي فرناندو سانتوس يعتمد عليه بصفة أساسية.