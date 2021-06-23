لأول مرة.. عماد متعب يتحدث عن طبيعة مرضه.. ويكشف سبب مظهر عينه الغريب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، للمرة الأولى، عن تفاصيل حالته الصحية، بعدما رفض في وقت سابق الخوض فيها لأنها أمور لا يجوز تداولها علناً، وفقاً لتعبيره.

وقال متعب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير والمذاع على فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء: "أنا بحالة جيدة، لا أعاني من أي شيء خطير، كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض التعب خلال الفترة الماضية أثناء وجودي في مدينة الجونة".

وأضاف متعب: "وقتها ذهبت إلى المستشفى واكتشفت وجود بعض الحصوات بالكلى ومشكلات بالقولون، لكنها مرت، ربما ظهر علي بعض علامات الإجهاد بعدها، بجانب أنني قمت بإجراء عملية جراحية في العين منذ شهر، هذا كل ما في الأمر".

وأكد نجم الأهلي السابق أنه لا يعاني حالياً من أي مشاكل صحية، لافتاً إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحته.

وتابع: "قمت بإجراء تحاليل وأشعة لمعرفة سبب الأوجاع غير المفهومة التي أشعر بها، لكن جميعها جاءت سليمة، لذلك قلت أنني سأسافر للخارج للاطمئنان أكثر، فما أنا متأكد منه حاليا أنني أعاني من حصوات في الكلى والتهاب في القولون، لكن هناك بعض الآلام مجهولة السبب".

وأكمل متعب: "أحيانا أشعر بأوجاع في الجزء الأيسر من جسدي، وأحيانا بتنميل في يدي، كلها بلا أسباب وفقا للتحاليل".

وعن سبب مظهر عينه الغريب، أوضح متعب: "أجريت جراحة منذ فترة بعيني، لوجود فتق دهني تحتها، لكن دواء السيولة الذي أتعاطاه يجعل الجروح تلتئم ببطء، لهذا ظهرت عيني بمظهر إعياء قليل مؤخرا".