من سيكون قائد ريال مدريد بعد رحيل راموس؟.. صحيفة “آس” تجيب

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، في الوقت الراهن على قائد جديد يحمل شارة الفريق الأول، بعد رحيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي ارتدى القميص الأبيض لمدة 15 عاماً من العطاء والإنجازات العامرة بالألقاب سواء المحلية أو القارية أو حتى العالمية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هناك قائمة من اللاعبين المرشحين لحمل شارة القائد في ريال مدريد ، بعد رحيل سيرجيو راموس هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجيو راموس لم يكن مدافعاً مميزاً فقط، بل قائداً مؤثراً داخل وخارج الملعب وفي غرفة خلع الملابس، وقاد الريال للتتويج بالعديد من الألقاب لعل أبرزها بكل تأكيد دوري أبطال أوروبا، لذا يحتاج الريال للاعب مثله يستكمل مسيرته في السنوات القادمة.

وأكدت الصحيفة، على أن هناك 4 مرشحين لحمل شارة القيادة في ريال مدريد وهم؛ “داني كارفاخال، وكاسيميرو، ومارسيلو، ولوكا مودريتش“.

على الورق، فإن الظهير الأيسر مارسيلو سيكون هو قائد ريال مدريد الفعلي في حال عدم رحيله الصيف الحالي، لكن من المتوقع أن يشارك صاحب الـ35 عامًا بشكل قليل تحت قيادة أنشيلوتي الموسم المقبل.

ويعد الثنائي المميز كاسيميرو لاعب وسط الفريق ، وداني كارفاخال الظهير الأيمن يعتبران الأقرب لحمل شارة القيادة، حيث أن كاسيميرو لاعب قوي ومؤثر داخل وخارج الملعب، وقد ينجح في القيام بمهام سيرجيو راموس، ونفس الشيء بالنسبة لداني كارفاخال.

وأوضحت الصحيفة، أن مودريتش أيضًا احد أبرز المرشحين الذي لا يستهان به، بالنظر إلى الدور الرائع الذي يقدمه اللاعب في وسط الملعب، حيث يعتبر هو القائد الحقيقي لخط وسط المرينجي طوال السنوات الماضية.

في النهاية، ريال مدريد يعلم صعوبة استنتساخ سيرجيو راموس مرة أخرى، وأن الفريق سيتعرض لهزة في عملية القيادة تحديدًا مع بداية الموسم المقبل.