شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا تودع بانديف ودامسجارد أصغر هداف دنماركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ودع منتخب مقدونيا الشمالية نجمه جوران بانديف (37 عاماً) بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام هولندا 3- صفر بدور المجموعات.

ولعب بانديف مباراته ال122 للمنتخب وتلقى التحية أيضاً من نجوم هولندا في الملعب، وقدم له كابتن هولندا فينالدوم قميص منتخب هولندا يحمل اسمه وعدد مبارياته الدولية، كما هنأه النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر في المدرجات، والذي لعب معه في إنتر ميلان عام 2010.

ويعد بانديف اشهر لاعب مقدوني وأكبر هدافيه (38 هدفاً) بعد تدشين مسيرته الدولية في 2001 ونجاحه أخيراً في الصيف في قيادة منتخب بلاده لأول بطولة كبيرة.

ويلعب بانديف حالياً في نادي جنوى الإيطالي، لكن شهرته كانت في الإنتر عندما ساعد مورينيو على حصد الثلاثية التاريخية في موسم 2009-2010.

من جهة أخرى، أصبح الجناح ميكيل دامسجارد، لاعب سمبدوريا الإيطالي، في سن 20 عاماً و353 يوماً أصغر هداف في تاريخ الدنمارك بعد تسجيله هدف الافتتاح في الدقيقة 38 على ملعب كوبنهاجن في شباك فنلندا 2- صفر، كما أصبح دامسجارد أول دنماركي منذ «يورو 2004» يهز الشباك من خارج منطقة الجزاء.