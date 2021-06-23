الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمم أوروبا
سلوفاكيا - إسبانيا 20:00
السويد - بولندا 20:00
ألمانيا - المجر 23:00
البرتغال - فرنسا 23:00
كوبا أميركا
الإكوادور - بيرو 01:00
كأس العرب
لبنان - جيبوتي 21:00
كأس العرب تحت 20
طاجيكستان - الإمارات 21:00
النيجر - موريتانيا 21:00
جيبوتي - المغرب 18:00
الجزائر - مصر 18:00
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