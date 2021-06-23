اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمم أوروبا

سلوفاكيا - إسبانيا 20:00

السويد - بولندا 20:00

ألمانيا - المجر 23:00

البرتغال - فرنسا 23:00

كوبا أميركا

الإكوادور - بيرو 01:00

كأس العرب

لبنان - جيبوتي 21:00

كأس العرب تحت 20

طاجيكستان - الإمارات 21:00

النيجر - موريتانيا 21:00

جيبوتي - المغرب 18:00

الجزائر - مصر 18:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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