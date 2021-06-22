قنبلة الموسم.. المتحدث باسم الزمالك في تصريحات عبر «كلوب هاوس»: إحنا بنعمل إننا مظلومين عشان ناخد حقوق أكتر!

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي بنادي الزمالك، إن مسئولو القلعة البيضاء لا يتركون حق النادي، على عكس ما يتم تصديره في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن النادي قوي ولا يترك حقه وقادر على الحصول على كل حقوقه.

وأضاف الدردير، في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس" نقلتها صحيفة "الوطن": "إحنا بنعمل إننا مظلومين بس الحقيقة إحنا مش مظلومين، بس بنعمل كده عشان ناخد حقوق أكتر!".

وتابع المتحدث باسم القلعة البيضاء: "الزمالك حصل على حقوق كثيرة، رغم أن الإعلام يقول عكس ذلك ولكن هذا أمر في صالحنا، للحصول على حقوق أكثر".

واختتم الدردير تصريحاته بالقول: "الزمالك قوي بيحصل على حقوقه، ولكن لا يعلن عن ذلك وهي استراتيجية خاصة به".