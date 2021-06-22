رسميا.. الأهلي يعلن تجديد الثقة مدرب اليد.. وتأجيل مصير السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن النادي قرر استمرار طارق محروس كمدير فني لفريق رجال كرة اليد.

وتم تأجيل مصير ماريو بالمو المدير الفني لفريق رجال كرة السلة.

واتخذ مجلس الأهلي بعد الجلسة القرارات الآتية:

- تعيين اللواء عمر ممدوح مديرًا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديرًا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

- إنشاء "جيم جديد" في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

- الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي:

محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة رجال.

حمدي الصافي مديرًا فنيًّا للكرة الطائرة سيدات.

وجيه حمدي مديرًا فنيًّا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.

ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد.

طارق محروس مديرًا فنيًّا لفريق رجال كرة اليد.

يحيى يوسف مديرًا فنيًّا لفريق سيدات كرة اليد.

عاصم حماد مديرًا فنيًّا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.

علي هاشم مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

السيد صابر مديرًا فنيًّا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.

وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

د.مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

د. محمد فؤاد مديرًا فنيًّا لجهاز الجمباز.

شرين عادل مديرًا فنيًّا للإسكواش.

أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا لتنس الطاولة.

العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على الاحتياجات الخاصة.