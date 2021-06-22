متعب: ليس لدي مشاكل صحية.. والسفر للخارج للاطمئنان على حالتي فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية في الوقت الحالي.

وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية، عبر قناة ام بي سي مصر، أنه تعرض لظروف صحية منذ فترة في الجونة استدعت ذهابه للمستشفى للاطمئنان على حالته.

وأكمل: "الأطباء قالوا ان لدي حصاوى في الكلى، ثم أجريت عملية جراحية في العين، كنت في برنامج تلفزيوني، وسألني على صحتي ، وشكلي كان مجهد، ولما قولت هروح اعمل فحوصات خارج مصر حصل قلق".

وأضاف: "كانت المشكلة الأكبر حين أصبت بالجلطة، وبدأت في تناول دواء للسيولة مدى الحياة، ولكن أحب أطمن الناس أنا تمام ومفيش مشاكل، وسفري للخارج كان للاطمئنان على حالتي فقط".

وعن فرص الأهلي في بطولات الموسم الحالي: "الأهلي هو الأقرب لحصد بطولة الدوري، ولكن بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا، يبدأ التفكير في الدوري ومنافسه المباشر الزمالك".